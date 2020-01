Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 984 hPa i będzie rosło.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st.C do 5 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, miejscami w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W górach wiatr od 50 km/h do 70 km/h, zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, w Tatrach do 100 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, nad morzem także deszczu, w górach śniegu. Temperatura minimalna od -1 st.C do 3 st.C, na terenach podgórskich od -5 st.C do -2 st.C. Uwaga drogi śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni. W rejonach podgórskich i Sudetach, wiatr w porywach do 70 km/h, zachodni. W Tatrach porywy do 80 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu. W górach i rejonach podgórskich przelotny śnieg. Temperatura maksymalna od 2 st.C do 7 st.C, na Podhalu miejscami 0 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W rejonach podgórskich i Sudetach porywy do 60 km/h, w Tatrach do 80 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie pochmurno i okresami opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna 3 st.C. Rano drogi i chodniki miejscami śliskie. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.