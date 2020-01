Wiało będzie w południowych powiatach województw opolskiego i dolnośląskiego oraz północnych pomorskiego i zachodniopomorskiego. Wiatr w porywach osiągnie prędkość nawet do 80 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 1 do 14.00 w piątek.

Wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia, najniższego w trzystopniowej skali, oznacza, że przewidywane warunki sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. IMGW zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów i sytuacji pogodowej.

Jak informuje IMGW basen Morza Śródziemnego jest w zasięgu wyżu z rejonu Wysp Kanaryjskich. Pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem zatoki niżu znad Morza Norweskiego, na wschodzie zaznacza się ciepły front atmosferyczny. Z zachodu napływają coraz cieplejsze masy powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 985 hPa i będzie rosnąć.

W piątek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie kraju opady początkowo deszczu ze śniegiem, gdzieniegdzie mokrego śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, później słabnące i przechodzące w deszcz. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu prognozowana wysokość opadów do 12 mm. Na pozostałym obszarze słabe opady deszczu. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4°C na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat do około 8°C w centrum i 11°C miejscami na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, tylko początkowo na północnym wschodzie słaby, z kierunków zachodnich. Porywy wiatru nad morzem i na Przedgórzu Sudeckim do 80 km/h, na południu do 75 km/h, w głębi kraju do 65 km/h. W Tatrach porywy do 110 km/h, a na szczytach Karkonoszy początkowo do 150 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura minimalna od 2°C na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat do około 6°C w centrum i 8°C miejscami na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Okresami opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 6°C w obszarach podgórskich Karpat i 7°C na północnym wschodzie do około 10°C w centrum i 13°C miejscami na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 55 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, w Karkonoszach do 110 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 8°C. Wiatr umiarkowany, okresami wzmagający się do dość silnego, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie całkowite, możliwe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 5°C. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, okresami słabnący, zachodni i południowo-zachodni. W sobotę zachmurzenie całkowite, możliwe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 10°C. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.