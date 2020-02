Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie mł. bryg. Piotr Grzelecki powiedział, że do wypadku doszło około godz. 11, tuż przed siedzibą żyrardowskiej straży pożarnej na ul. 1 Maja. Według jego relacji, to właśnie strażacy, gdy zobaczyli przez okno zamieszanie na ulicy, wybiegli i jako pierwsi zaczęli udzielać pomocy poszkodowanym.

Radio RMF FM, które poinformowało o wypadku, podało, że starsze dziecko ma dziesięć lat, młodsze trzy. Kilkadziesiąt minut trwała reanimacja młodszego dziecka.

Stan drugiego też jest ciężki. Zostali oni zabrani do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego: jedno dziecko trafiło do szpitala przy ulicy Niekłańskiej, a drugie do Centrum Zdrowia Dziecka.

RMF FM informuje też, że kierowcą który potrącił na przejściu matkę z dziećmi był 74-latek, który był trzeźwy.