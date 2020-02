Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hPa i będzie powoli spadać.

W poniedziałek zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na zachodzie i południu, opady deszczu, w północnej połowie kraju i na terenach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o 10 cm. Temperatura maksymalna od 3 stopni C na północnym wschodzie do 9 stopni C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem początkowo dość silny, na Podhalu w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach Tatr porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 10 cm. Temperatura minimalna od 0 stopni C do 4 stopni C, chłodniej na północnym wschodzie i w dolinach górskich oraz lokalnie na Kaszubach: około -1 stopień C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W Tatrach porywy do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

We wtorek w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 10 cm. Temperatura maksymalna od 2 stopni C do 5 stopni C, na Suwalszczyźnie i w dolinach górskich około 1°C. Wiatr na północnym wschodzie słaby, zmienny, poza tym słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W Sudetach porywy do 90 km/h.

W Warszawie w poniedziałek w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 stopni C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 1 stopień C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy, nad ranem wzmagający się do umiarkowanego, zachodni. W dzień zachmurzenie duże z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 5 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.