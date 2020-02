Czynności wyjaśniające w tej sprawie są prowadzone na miejscu zdarzenia z udziałem podejrzewanego mężczyzny. Materiały zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu - powiedziała rzeczniczka nowosądeckiej policji Aneta Izworska.

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu Paweł Mrozowski przekazał PAP, że pełna informacja o zdarzeniu i zarzutach zostanie przekazana mediom we wtorek.

Do postrzelenia chłopca, najprawdopodobniej z wiatrówki, doszło w czwartek późnym wieczorem na obozie harcerskim w Gródku nad Dunajcem. Dziecko z obrażeniami szyi trafiło do szpitala, ale wróciło już do domu. W ten sam dzień ok. 22.00 policja otrzymała zgłoszenie od opiekuna grupy harcerzy.

Według relacji uczestników obozu, ktoś przyjechał samochodem na skraj obozowiska, kiedy byli w lesie, i oddał strzały w ich kierunku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na utratę życia i zdrowia.