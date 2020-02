Jak poinformował prokurator rejonowy w Lęborku Patryk Wegner, to 21-latkowi postawiono zarzut uśmiercenia żubra – zwierzęcia pozostającego pod ochroną gatunkową - to jest popełnienia przestępstwa z art. 181 par. 2 i 3 kk. zagrożonego karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Podczas przesłuchania tłumaczył, że żubra pomylił z dzikiem. Uznaliśmy to tylko i wyłącznie za linię obrony – zaznaczył prok. Wegner.

Drugi z zatrzymanych, 29-latek, usłyszał zarzut utrudniania postępowania. Miał pomagać 21-latkowi w przeniesieniu głowy zwierzęcia.

Prok. Wegner poinformował, że obaj mężczyźni są podejrzani o składanie fałszywych zeznań, kłusownictwo, polegające na zabiciu kilku zwierząt łownych, w tym saren i dzików, oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji. Ten ostatni zarzut jest zagrożony karą do 10 lat więzienia.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policji i zakazu kontaktowania się ze sobą.

O znalezieniu w lesie w okolicy miejscowości Dąbrówno (Pomorskie) żubra z odciętą głową i ranami postrzałowymi zawiadomili policję 17 listopada 2019 roku mężczyźni, którym teraz postawiono zarzuty.