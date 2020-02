Jak przekazał PAP prokurator Łukasz Łapczyński 28 stycznia 2020 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Dominice K.

Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej, tj. przestępstwa określonego w art. 196 kk - poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dodał, że oskarżona nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśniania. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch - podał Łapczyński.

W 2019 Dominika K., artystka i absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych zamieściła na Facebooku filmik, w którym zachęcała do zakupu rzeźb Maryi nawiązujących do wyglądu waginy w tęczowych barwach. Jak zapowiedziała, dochód z ich sprzedaży miał być przekazany na rzecz Kampanii Przeciw Homofobii.

Pod tym materiałem pojawiło się wiele negatywnych opinii, a film po jakimś czasie zniknął z profilu artystki. Tymczasem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyło m.in. Ordo Iuris oraz Jan Strzeżek - lider Młodej Prawicy.