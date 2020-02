"Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -16 st. C do -13 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 4 km/h do 14 km/h" – czytamy na stronie IMGW

Ostrzeżenie IMGW dla Podkarpackiego obejmuje powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński i jasielski.

W przypadku Małopolskiego dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, limanowski, nowotarski, tatrzański i suski. Dla województwa śląskiego ostrzeżenie skierowane jest do powiatów: żywieckiego i cieszyńskiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.