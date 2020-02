Paweł K. jest oskarżony o naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego i spowodowanie u niego obrażeń ciała na okres poniżej 7 dni. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności – poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski. Dodał, że pierwsza rozprawa przed Sądem Rejonowym w Koszalinie ma odbyć się jeszcze w lutym.

Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Lekarzowi zarzuty przedstawiono 7 listopada 2019 r. Nie zostały wobec niego zastosowane żadne środki zapobiegawcze. Gąsiorowski podał, że Paweł K. nadal pracuje w zawodzie.

Podejrzenie popełnienia przestępstwa przez lekarza ratownik zgłosił policji 14 czerwca.

Policję wezwano do awantury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (Zachodniopomorskie) w nocy z 13 na 14 czerwca 2019 r. Ratownik twierdził, że jego nietykalność cielesna została naruszona przez lekarza pełniącego dyżur.

Według ustaleń śledztwa pokrzywdzony miał przywieźć na SOR pacjentkę w ciężkim stanie i w trakcie przesuwania noszy niechcący popchnąć lekarza. Ten odepchnął ratownika, który na to zareagował słownie. Lekarz z kolei miał go przycisnąć do ściany i chwycić za szyję. Na ciele ratownika pozostały ślady. Poszedł na zwolnienie lekarskie. Hospitalizacja nie była konieczna.