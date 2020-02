Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 976 hPa i zacznie rosnąć.

Reklama

W poniedziałek będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i krupa śnieżna, w górach będzie padał śnieg. Na Kujawach i na południowym zachodzie opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu - prognozowana tam wysokość opadów do 15 mm. W Sudetach może przyrosnąć 10 cm pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 6 st. na północnym wschodzie i Podhalu, około 9 st. w centrum, do 11 st. na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej: od 2 do 5 st. Wiatr w całym kraju dość silny i silny: od 35 do 50 km/h, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Na wschodzie porywy wiatru do 85 km/h, w centrum, na zachodzie, południu i nad morzem miejscami do 100 km/h, na Podkarpaciu i południu Śląska Opolskiego do 110 km/h, w Karpatach do 140 km/h, a w Sudetach nawet do 180 km/h, słabnące do 150 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie przeważnie duże i miejscami będzie padł deszcz i deszcz ze śniegiem przechodzący w śnieg, gdzieniegdzie możliwa krupa śnieżna. W górach opady śniegu. W Sudetach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura minimalna od -1 st. na wschodzie do 3 st. nad morzem, zaś na podgórzu Karpat około -3 st. Wiatr w całym kraju umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Na północnym wschodzie w porywach do 70 km/h, nad morzem i na Przedgórzu Sudeckim do 80 km/h, w większości kraju do 85 km/h, a w Karpatach do 130 km/h i w Sudetach do 140 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Popada głównie deszcz ze śniegiem i śnieg, gdzieniegdzie deszcz. Miejscami możliwe burze i krupa śnieżna. Temperatura maksymalna od 2 st. na Suwalszczyźnie do 6 st. na Śląsku Dolnym i Opolskim, w rejonach podgórskich Karpat około 0 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, zachodni. Na północnym wschodzie i na południowym zachodzie i miejscami na południu porywy wiatru do 75 km/h, w większości kraju do 80 km/h, na wybrzeżu do 90 km/h, zaś w Karpatach do 120 km/h i w Sudetach do 140 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w poniedziałek będzie duże zachmurzenie i przelotnie spadnie deszcz, niewykluczone burze. Temperatura maksymalna 9 st. Wiatr dość silny i silny: od 30 do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże, okresami jednak większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna 2 st. Wiatr początkowo umiarkowany i dość silny: do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, po północy słabnący, zachodni i południowo-zachodni. We wtorek zachmurzenie w Warszawie będzie umiarkowane i duże. Przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, możliwa burza. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr umiarkowany i dość silny - do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni.