W związku z silnym wiatrem, do godz. 20 PSP odnotowała 261 interwencji (najwięcej w woj.: zachodniopomorskim - 160). Dostaw prądu pozbawionych jest 14 227 odbiorców (najwięcej w woj.: zachodniopomorskim - 9349, pomorskim - 2621 i wielkopolskim - poinformował w niedzielę wieczorem na Twitterze Grzegorz Świszcz.

Dodał, że na lotniskach w Warszawie, Gdańsku i Krakowie odwołano część rejsów do miast zachodniej Europy. W województwie zachodniopomorskim nieprzejezdnych jest 5 szlaków kolejowych. Odwołano wyjście promu "Copernicus" z portu w Świnoujściu - uzupełnił Świszcz.

Nad Polskę nadciąga głęboki i rozległy niż nazwany przez Niemców "Sabina". Uderzy dziś w nocy – ostrzegł w niedzielę IMGW, który w związku z tym wydał dla całego kraju alerty 2. i 3. stopnia przed wiatrem.

Instytut podał, że najmocniej będzie wiało w nocy z niedzieli na poniedziałek w zachodniej połowie kraju i w poniedziałek już w całym kraju. Średnia prędkość wiatru nad morzem i w centrum osiągnie 55 km/godz., na wschodzie w porywach 90 km/godz., w centrum około 95 km/godz., na zachodzie i nad morzem do 100 km/godz. (na Bałtyku sztorm), a na Podkarpaciu i Przedgórzu Sudeckim do 110 km/godz. W górnych partiach Tatr może to być nawet 180 km/godz, a Sudetów aż 200 km/godz.

Strażacy zalecają usunąć z parapetów i podwórek rzeczy, które może porwać wiatr, i unikać miejsc zadrzewionych. GOPR odradza wyprawy w góry.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało też w niedzielę w woj. podkarpackim i dolnośląskim sms z ostrzeżeniem: "Uwaga! Dziś (9/02) po południu, w nocy i jutro w ciągu dnia bardzo silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Jeśli możesz, zostań w domu".

Ostrzeżenie drugiego stopnia może oznaczać wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w dużym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana jest ostrożność i dostosowanie swoich planów do warunków pogodowych.

Natomiast w przypadku trzeciego stopnia alertu bezpieczeństwa przewidywane jest wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody, czasami o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Należy być przygotowanym na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecane jest zachowanie najwyższej ostrożności oraz konieczne jest częste śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej i przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.