Podhalańscy goprowcy pełnią codzienne dyżury na terenie stoku narciarskiego Rusiń-Ski. W poniedziałek dyżur pełniło tam trzech ratowników. Z ich relacji wynika, że ok. godz. 10.35 do dyżurki GOPR na górnej stacji kolei wbiegła osoba z informacją o zerwanym dachu, który uderzył w osoby będące na parkingu stacji.

Ratownicy GOPR skoordynowali działania ratownicze na miejscu i jako pierwsi rozpoczęli akcję reanimacyjną z użyciem między innymi defibrylatora.

Do akcji zostały również włączone osoby postronne, które prowadziły masaż mięśnia sercowego, w tym napotkana pielęgniarka. Następnie ratownicy powiadomili kolegów ratowników TOPR z prośbą o użycie śmigłowca, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W dalszej kolejności do działań ratowniczych zostały włączone załoga śmigłowca TOPR oraz inne służby, w tym straż pożarna oraz policja – relacjonował wiceprezes Grupy Podhalańskiej GOPR Paweł Konieczny.

Po trwającej około półtorej godziny akcji ratowniczej, lekarz stwierdził zgon dwóch osób - 52-latki i jej 15-letniej córki. 21-latka – druga córka zmarłej kobiety – została przewieziona w ciężkim stanie do szpitala w Nowym Targu. Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że chłopak jest spokrewniony z innymi ofiarami wypadku.

Piątym poszkodowanym jest mąż zmarłej kobiety, który po urazie psychicznym również trafił do szpitala.