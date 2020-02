"W związku z tragicznym wydarzeniem, jakie miało miejsce w dniu 10 lutego na Wierchu Rusińskim, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska ogłasza dwudniową żałobę na terenie Gminy w środę i w czwartek 12 i 13 lutego" – poinformowano na stronie internetowej Urzędu Gminy. W środę o godz. 17.00 w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar poniedziałkowej tragedii. Zaplanowane na środę w Domu Ludowym w tej wsi oraz na czwartek w Białce Tatrzańskiej przedstawienia teatralne, zostały odwołane.

Do tragicznego wypadku doszło na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzańskiej w poniedziałek przed godz. 11. Podmuch wiatru zerwał dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Dach spadł wprost na czwórkę turystów z Warszawy. Mimo reanimacji nie udało się uratować 52-latki i jej 15-letniej córki. 21-latka – druga córka zmarłej kobiety – w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu, gdzie wieczorem tego samego dnia zmarła. Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem.

Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.