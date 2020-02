Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W czwartek występować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami, a po południu na zachodzie kraju wzrastające do całkowitego. Miejscami w północno-wschodniej połowie kraju należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i deszczu, a na Suwalszczyźnie także śniegu. Z kolei wieczorem na krańcach południowo-zachodnich mogą wystąpić słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wynosić będzie od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Pomorzu, około 4 st. C w centrum, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat. Tam temperatura wynosić będzie od 1 st. C do 3 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, na południu w porywach do 55 km/h, nad morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiać będzie w porywach do 80 km/h, a wieczorem do 100 km/h. Mogą wystąpić zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, a na wschodzie początkowo małe i umiarkowane. Należy spodziewać się postępującej z zachodu na wschód strefy opadów śniegu przechodzącego w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na północnym wschodzie początkowo miejscami zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na Podhalu i północy kraju, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i południowym wschodzie porywisty, na Przedgórzu Sudeckim początkowo w porywach do 60 km/h, a na Pogórzu Karpackim w porywach do 80 km/h, przeważnie z kierunków południowych i wschodnich. Wysoko w górach wiatr w porywach do 110 km/h, powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w czwartek występować będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, po południu słabnący, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. W drugiej połowie nocy opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna 0°C. Lokalnie możliwe oblodzenie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.