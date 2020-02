Wenderlich przewodniczy bydgoskiemu klubowi radnych PiS. Z tego miasta pochodzi również poseł Łukasz Schreiber, który dwukrotnie startował do Sejmu z okręgu bydgoskiego.

"Bydgoszcz, ósme pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce, w bieżącym roku obchodzi setną rocznicę powrotu do Macierzy. W styczniu 1920 roku do Bydgoszczy wkroczyły oddziały Frontu Wielkopolskiego z gen. Józefem Dowborem-Muśnickim na czele, a Bydgoszcz została włączona w granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Data ta jest znacząca zarówno dla ponad 350 tysięcy bydgoszczan, jak i dla naszej Ojczyzny" - czytamy w piśmie do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, które w czwartek wpłynęło do stołecznego ratusza.

Schreiber i Wenderlich podkreślili, że chcieliby, by "w tak ważnym historycznie roku" symbolicznie upamiętnić Bydgoszcz w Warszawie. "Najlepszą ku temu okazją byłoby nadanie w stolicy jednej z ulic nazwy "Bydgoska". Niestety do dziś żadna ulica w Warszawie takiej nazwy nie nosi" - wskazali, dodając, że w stolicy funkcjonują jednak nazwy innych miejscowości z dawnego województwa bydgoskiego takie jak ul. Koronowska i Inowrocławska na Mokotowie, Tucholska na Żoliborzu czy Nakielska na Woli.

"Należy podkreślić, iż bydgoszczanie wspierali odbudowę stolicy — to właśnie z Bydgoszczy przekazywano znaczący wkład na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy. Wobec powyższego zwracamy się z wnioskiem o nadanie jednej z ulic w Warszawie nazwy "ulica Bydgoska" - napisano.