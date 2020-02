Alertem objęta jest północna część województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, zachodnio-południowa część województwa dolnośląskiego oraz południowa część województwa podkarpackiego.

Na obszarach tych należy spodziewać się wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 30 km/h do 55 km/h, a w porywach do 90 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 rano w poniedziałek.

Pierwszy - najniższy - stopień ostrzeżenia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.