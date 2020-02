Samorządowcy najwięcej podejrzeń mają wobec ustalonych lipcową nowelą maksymalnych stawek za odbiór odpadów z biurowców i sklepów. 54,18 zł - tyle najwięcej może dziś zażądać gmina za opróżnienie 1100-litrowego kontenera firmowych śmieci. To w niektórych miastach ponad trzy razy mniej niż do tej pory. Przykładowo, Zabrze liczyło za tę pojemność 124 zł, Szczecinek - 111 zł, a Kraków - 180 zł. W niedawnym piśmie do szefa NIK Mariana Banasia wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski argumentuje, że maksymalna stawka na tym poziomie nie pozwala na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania. W nieformalny sposób realizuje za to postulat przedsiębiorców zmierzający do wyłączenia nieruchomości niezamieszkanych z gminnego systemu gospodarki odpadami.

Eksperci przyznają, że maksymalne opłaty w ustawie są nierynkowe i zmuszają samorządy do wyrzucenia z systemu nieruchomości niezamieszkanych. Tak zrobiła m.in. Łódź. W innym wypadku do śmieci odbieranych z firm dopłacą mieszkańcy. Jak wyliczają gminy, może to być nawet 5 zł na osobę.

Według warszawskiego ratusza zasadne jest zwłaszcza zbadanie procesu legislacyjnego pod kątem ewentualnego udziału lobbystów. Również prawnicy, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że podczas prac w parlamencie rozwiązania nieoczekiwanie skręciły w kierunku korzystnym dla biznesu. Ze stratą dla gmin i mieszkańców. Sposób wyliczenia stawek maksymalnych nigdy nie został przez ministerstwo ujawniony – zauważa Maciej Kiełbus, partner w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners. W dodatku zasady objęcia gminnym systemem nieruchomości niezamieszkanych zostały uchwalone wbrew ustaleniom Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. – Zostaliśmy przez ministerstwo oszukani – mówią samorządowcy.

Posłanka PiS Anna Paluch z sejmowej komisji ochrony środowiska zapowiada, że przepisy ustawy śmieciowej, w tym stawki maksymalne dla firm, będą jeszcze analizowane. Sprawdza je także Ministerstwo Klimatu, które jednak do czasu zamknięcia tego wydania DGP nie przestawiło wyliczeń uzasadniających ich wysokość.

