To znakomita informacja dla wszystkich, którzy odwiedzają nasze zoo - miejsce, w którym kolejne pokolenia mieszkańców regionu mają możliwość uczenia się i poznawania zwierząt niewystępujących w naszym kraju. Chcemy, by Śląski Ogród Zoologiczny łączył tradycję z nowoczesnością, poszerzał swoją ofertę i był coraz bardziej atrakcyjny dla odwiedzających – powiedział podczas konferencji prasowej marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Budowa pawilonu dla pingwinów, który powstał na dotychczasowym wybiegu nosorożców, w sąsiedztwie budynku małpiarni, zakończyła się w listopadzie. W ramach inwestycji powstał budynek z zapleczem gospodarczym oraz basenem zewnętrznym o pojemności 220 metrów sześc., przy którym w sezonie letnim będzie można obserwować zwierzęta. Budynek o powierzchni zabudowy 324 m kw. i kubaturze 1070 m sześc. w najwyższym punkcie ma wysokość 3,5 m.

Sam budynek nie będzie udostępniany zwiedzającym. W jego wnętrzu znajdują się niezbędne do obsługi basenu urządzenia oraz pomieszczenia, w których na czas choroby i zabiegów hodowlanych pojedyncze osobniki oddzielane będą od reszty stada. Pingwiny spędzą w nim także okres jesienno-zimowy. Zwiedzający będą mogli obserwować te ptaki na wybiegu zewnętrznym, pośród skał i zakamarków. Dzięki konstrukcji basenu będzie można także oglądać ptaki pod wodą.

Pod koniec stycznia do Chorzowa dotarł transport pierwszej grupy pingwinów Humboldta. 11 ptaków - cztery samice i siedem samców - przybyło z Ogrodu Zoologicznego w Koszycach. Ptaki aklimatyzują się w nowym miejscu i poznają opiekunów. Na wybieg zewnętrzny zostaną wypuszczone, kiedy ustabilizują się warunki atmosferyczne. Docelowo planowane są jeszcze dwa transporty pingwinów z innych ogrodów zoologicznych.

Pingwiny Humboldta (Spheniscus humboldti), nazywane również pingwinami peruwiańskimi, występują na wybrzeżach Peru i Chile. Ich naturalnym środowiskiem są morskie wybrzeża w rejonie oddziaływania zimnego prądu morskiego, zwanego Prądem Humboldta, któremu zawdzięczają swoją nazwę. To średniej wielkości ptaki, osiągające 56–70 cm długości ciała i wagę około 3,6-5,9 kg. Tworzą niezbyt liczne kolonie, żywią się przede wszystkim rybami. Należą do najbardziej zagrożonych gatunków tych ptaków. Obecnie liczebność ich populacji szacuje się na około 32 tys. osobników.

Jak przypominają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, pierwsze pingwiny trafiły do chorzowskiego zoo w 1963 roku - to trzy pingwiny Humboldta, przetransportowane z Holandii. Zwierzęta te szybko zyskały sympatię zwiedzających i stały się ich ulubieńcami. W archiwach przetrwało niewiele informacji dotyczących obecności tego gatunku w chorzowskim ogrodzie. Z zachowanych danych wynika, że pingwiny można było oglądać w śląskim zoo do października 1977 roku