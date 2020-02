W tym roku przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, określanej jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata. Dla ówczesnej, odradzającej się po latach niewoli Polski był to moment szczególny. W godzinie próby cały naród stanął do walki, by bronić z trudem wywalczonej wolności - powiedział szef MON w materiale audiowizualnym zamieszczonym we wtorek na stronie resortu.

Dodał, że "w roku wyjątkowego jubileuszu, zorganizowane zostaną liczne przedsięwzięcia o charakterze państwowym, wojskowym, kulturalnym i religijnym", zachęcając do udziału w wydarzeniach, których kulminacja nastąpi w dniach 14-16 sierpnia. Na 15 sierpnia - święto Wojska Polskiego - zaplanowano defiladę na warszawskiej Wisłostradzie.

Szef MON zapowiedział, że w stulecie Bitwy Warszawskiej odbędą się pikniki wojskowe w stu miejscowościach w całej Polsce, a 16 sierpnia rekonstrukcji bitwy w podwarszawskim Ossowie będzie towarzyszył pokaz lotniczych replik.

Niech łączy nas duma z bohaterstwa naszych przodków. Wspólnie świętujmy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – polskiego zwycięstwa dla wolności Europy - zaapelował minister.