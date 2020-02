Jak poinformowała PAP w środę mł. asp. Aneta Waracka z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, starą bombę lotniczą znaleziono we wtorek przy drodze prowadzącej do miejscowości Stepna Stara. Od wczoraj policjanci zabezpieczali to miejsce. Dzisiaj do akcji wkroczyli saperzy z Orzysza - powiedziała Waracka.

Dodała, że na czas podejmowania ładunku ewakuowanych zostało około 100 mieszkańców okolicy w promieniu 1 km. Zostali oni przewiezieni do świetlicy w miejscowości Olszewo-Borki. Na miejscu byli też energetycy, którzy odłączyli prąd w okolicy. Pobliska droga została zamknięta dla ruchu. Saperzy w środę po południu zabrali bombę na poligon wojskowy w Orzyszu, gdzie zostanie ona zniszczona.