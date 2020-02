Uważamy, że WOŚP jest na tyle zasłużoną organizacją, że nadanie nazwy ulicy lub skwerowi byłoby wyróżnieniem dla tych wszystkich ludzi, którzy przez tyle lat wspomagają WOŚP, dla wolontariuszy i darczyńców. Stąd też taka inicjatywa – uzasadnił działania stołeczny radny, a także wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz.

Reklama

Pomysł nadania ulicy lub skwerowi imienia WOŚP został zgłoszony przez Warszawskie Forum Samorządowe, którym kieruje Grzegorz Gruchalski. Wystąpił on z petycją do m.st. Warszawy, a my ten pomysł jako radni Warszawy podchwyciliśmy i skierowaliśmy interpelację do prezydenta - powiedział Potapowicz.

Na interpelację odpowiedziała Aldona Machnowska, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej m. st. Warszawy, która poinformowała, że "mimo wielkiego poparcia dla WOŚP, (prezydent Trzaskowski-PAP) nie widzi uzasadnienia uchwałowego, aby podjąć taką inicjatywę". W ocenie Potapowicza - argumenty prezydenta Warszawy przeciwko temu pomysłowi - są nie do końca jasne.

Potapowicz zauważył, że argument, że jeśli ktoś nadal żyje lub jakaś instytucja nadal funkcjonuje, to nie nadaje się jej imienia ulicom lub skwerom. To jest nietrafione. Takie sytuacje miały miejsce w przeszłości, chociażby rondo ONZ, czy aleja Jana Pawła II, która była nadana w 1990 roku – wskazał. Wierzę głęboko, że prezydent zmieni zdanie tym zakresie i poprze naszą inicjatywę - podkreślił Potapowicz.

W inicjatywę oprócz Sławomira Potapowicza, zaangażowanych jest jeszcze pięciu innych radnych: Anna Auksel-Sekutowicz, Renata Niewitecka, Paweł Sawicki, Marek Szolc i Tomasz Żylka.

Grzegorz Gruchalski z Warszawskiego Forum Samorządowego uważa, że ulica, alejka lub skwer WOŚP-u mogłaby pojawić się w okolicach któregoś ze szpitali, któremu orkiestra pomogła w zakupie sprzętu. Wśród możliwych lokalizacji są: Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu oraz Instytut Matki i Dziecka na Woli.

Bardzo się cieszę, ze wsparcia radnych Warszawy dla inicjatywy Warszawskiego Forum Samorządowego. To ważne, że są radni, którzy chętnie wspierają oddolne, obywatelskie projekty. Nasza petycja przyniosła bardzo wiele pozytywnych reakcji ze strony mieszkańców Warszawy, a podobne inicjatywy zaczynają pojawiać się również w innych miejscach. Bardzo liczę, że już niedługo Warszawa będzie mogła pochwalić się pierwszą ulicą lub skwerem WOŚP w Polsce - powiedział. (PAP)

Autorka: Natalia Kamińska

nmk/ robs/