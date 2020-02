Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował portal TVN Warszawa. Z informacji przekazanych PAP przez zespół prasowy warszawskiej straży pożarnej wynika, że do awarii doszło w okolicach policyjnych koszar. Na miejsce przyjechało pięć zastępów straży pożarnej, które zajęły się m.in. zabezpieczeniem miejsca. Jak poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak, w wyniku awarii woda zalała laboratorium kryminalistyczne, gdzie są kojce z psami policyjnymi. Sześć z nich zginęło. Jest to dla nas ogromna tragedia. Opiekunom psów udzielono wsparcia psychologiczneg" - podkreślił. Jak dodał, psy były wyszkolone w kierunku osmologii. Będziemy się zwracać o pomoc do innych komend wojewódzkich, żeby zapewnić kontynuację pracy - dodał rzecznik KSP.

Na miejscu oprócz służb są również przedstawiciele spółki Veolia. Rzecznik Veolii Aleksandra Żurada poinformowała PAP, że w nocy planowane jest odwadnianie rurociągu. "Po odwodnieniu przystąpimy do robót montażowych i spawalniczych" - dodała. Jak podkreśliła, ciepło powinno popłynąć naprawionymi rurami najpóźniej do godz. 18 w sobotę.