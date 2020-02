Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni wydało w sobotę ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym sztormem na południowo-wschodnim Bałtyku. W strefie brzegowej województwa pomorskiego wiatr południowo-zachodni skręcający na zachodni może osiągnąć w porywach od 10 stopni w skali Beauforta, a więc jego prędkość będzie wynosiła nawet 100 km/h.

Reklama

IMGW prognozuje w tym czasie stan morza do 6 stopni w skali Douglasa, co oznacza, że wysokość fal może sięgać 6 metrów. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu.

Dziesiąty stopień w skali Beauforta oznacza bardzo silny sztorm i duże fale z gęstą pianą, gdzie grzbiety fal zaczynają się zawijać.

Sztormowa pogoda na Bałtyku utrzyma się przynajmniej do niedzieli - 23 lutego - do godz. 13.00.

Dodatkowo IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na północy kraju. Alert dotyczy wszystkich powiatów w województwie pomorskim.

Nad samym morzem - wzdłuż wybrzeża oraz w Trójmieście i okolicach - wiatr z zachodu i z południowego zachodu może osiągnąć prędkość do 90 km/h. W pozostałych rejonach województwa wiatr wiać będzie z szybkością od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h.

Z kolei Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW w Gdyni wydało dla Pomorza ostrzeżenie pierwszego stopnia o spodziewanych gwałtownych wzrostach i wahaniach poziomów wody. Powodem jest wysokie napełnienie Bałtyku, a także silny wiatr wiejący z zachodu i południowego zachodu. W związku z tym synoptycy przewidują lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych wód na wybrzeżu wschodnim, szczególnie w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych. W przypadku przekroczenia stanu alarmowego wydawane jest ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia.

Zgodnie z prognozami alert powinien obowiązywać do niedzieli - 23 lutego - do godziny 9.00. Synoptycy ostrzegają jednak, że ostrzeżenie może być kontynuowane.

Pierwszy - najniższy stopień ostrzeżenia - oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Ostrzeżenie drugiego stopnia może oznaczać wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w dużym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana jest ostrożność i dostosowanie swoich planów do warunków pogodowych.

Natomiast w przypadku trzeciego stopnia alertu bezpieczeństwa przewidywane jest wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody, czasami o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Należy być przygotowanym na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecane jest zachowanie najwyższej ostrożności oraz konieczne jest częste śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej oraz przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.