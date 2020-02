Jak przekazał podkomisarz, zmiany zostaną wprowadzone 24 lutego. Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne - zaznaczył policjant.

Efektem uruchomienia wyróżnika (MSWiA - 47) będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych, w tym policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników policji - tłumaczył.

Wskazał, że wyróżnik 47 należy traktować, jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w całym kraju. Do tej pory każda jednostka policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych - powiedział.

Policjant dodał, że do wyróżnika 47 trzeba będzie dodać również wskaźnik obszarów "SP". Dla obszaru mazowieckiego - 70, podlaskiego - 71, warszawskiego - 72, warmińsko-mazurskiego - 73, pomorskiego - 74, kujawsko-pomorskiego - 75, wielkopolskiego - 77, zachodniopomorskiego - 78, lubuskiego - 79, świętokrzyskiego - 80, lubelskiego - 81, podkarpackiego - 82, małopolskiego - 83, łódzkiego - 84, śląskiego - 85, opolskiego - 86, dolnośląskiego - 87 i sieci wydzielonych i innych - 6x - podkreślił.

Np. obecnie, aby wykonać połączenie na wybrany numer resortowy 123 24 w strefie Warszawy, abonenci sieci publicznych krajowych muszą wybrać: (22) 60 123 45, (22) 36 123 45, a docelowo, po wprowadzonych zmianach, ma to być: 47 72 123 45.

Natomiast dla abonentów z sieci publicznych międzynarodowych sposób wybierania numeru wygląda następująco: +48 (22) 60 123 45, +48 (22) 36 123 45, a docelowo: +48 47 72 123 45

Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz inne podmioty z grupy MSWiA korzystające z zakresu numeracyjnego Policji - dodał podkomisarz.