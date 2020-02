Procedury wprowadzono we wtorek. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) kontrolowani są pasażerowie samolotów z północnej części Włoch, gdzie zanotowano zachorowania. W przypadku lotniska w Pyrzowicach są to rejsy z Bolonii i z Mediolanu-Bergamo.

Pasażerom tych samolotów, przy opuszczaniu przez nich pokładu, służba medyczna mierzy temperaturę bezdotykowymi pirometrami.

Samoloty ze wskazanych kierunków ustawiane są na stanowiskach oddalonych, co gwarantuje separację od reszty ruchu pasażerskiego – zaznaczyli przedstawiciele lotniska.

Do tej pory kontroli poddano pasażerów jednego samolotu – z Bergamo. Proces przebiegł bardzo sprawnie, kontrola 150 osób z tego rejsu trwała ok. 10 minut. U żadnej osoby nie stwierdzono podwyższonej temperatury ciała – powiedział PAP Piotr Adamczyk z Katowice Airport.

Na lotnisku w Przyrzowicach tygodniowo ląduje sześć samolotów z północnych Włoch – cztery z Bergamo i dwa z Bolonii. W środę późnym popołudniem na lotnisku w Pyrzowicach pojawi się kolejny samolot z Bergamo. Podróżujące nim osoby także zostaną skontrolowane. Procedura ta będzie prowadzona do odwołania.

Jak przypomniał GIS, w ostatnich kilku dniach w północnych Włoszech (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont i Emilia Romania,) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Osoby, które były w tej części Włoch i zaobserwowały u siebie gorączkę, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, powinny bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Osobom, które nie zaobserwowały niepokojących objawów, GIS zaleca kontrolowanie stanu zdrowia przez dwa tygodnie – mierzenie temperatury i zwrócenie uwagi na występowanie objawów grypopodobnych. W razie wystąpienia objawów choroby powinny one powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Sanepid powinny też bezzwłocznie powiadomić osoby, które miały kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem.

GIS zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Zgodnie z ostatnim raportem WHO z 24 lutego na świecie potwierdzono blisko 80 tys. przypadków zarażeń. W Chinach potwierdzono ponad 77 tys. zarażeń i zanotowano ponad 2,5 tys. ofiar śmiertelnych. Poza Państwem Środka potwierdzono ponad 2 tys. przypadków zachorowań w 29 państwach, m.in. w Iranie, Włoszech, Niemczech i we Francji. Poza Chinami wirus spowodował 23 zgony.

Na gdańskim lotnisku tygodniowo lądują cztery samoloty z Włoch

W Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy tygodniowo lądują cztery samoloty z Włoch, w poniedziałek, wtorek, piątek i w sobotę. Połączenia z Półwyspu Apenińskiego obsługują tani przewoźnicy – Wizzair i Ryanair. Loty odbywają się loty z lotniska w Mediolan-Bergamo.

We wtorek z Bergamo przyleciało około 190 osób.

To popularny kierunek i zwykle leci około 200 osób w samolocie – powiedziała PAP specjalistka ds. komunikacji lotniska w Gdańsku Agnieszka Michajłow. We wtorek przed południem władze gdańskiego lotniska otrzymały nowe dyspozycje od inspektora sanitarnego. Dotyczą one osób podróżujących z Włoch. Jest zalecenie, aby wszystkim wracającym z tego państwa badać temperaturę oraz żeby wszyscy wypełniali karty lokalizacyjne – poinformowała Michajłow.

Według tej procedury odbyła się wtorkowa odprawa pasażerów. Kiedy samolot zaparkował na miejscu postojowym, pasażerowie nie weszli, jak to się zwykle odbywa, do głównego terminala dla wszystkich gości, tylko bocznym wejściem przeszli do holu. W tym miejscu zmierzono im temperaturę.

Nikt nie miał podwyższonej temperatury. Po badaniu pasażerowie otrzymali do wypełnienia karty lokalizacyjne. Musieli napisać, skąd lecieli, gdzie siedzieli w samolocie i podać dane kontaktowe. Karty po wypełnieniu przekazano granicznemu inspektorowi sanitarnemu z siedzibą w Gdyni. Badanie odbyło się bardzo sprawnie i trwało kilkanaście minut – powiedziała Agnieszka Michajłow.

We wtorek zanotowano również pierwszy przypadek koronawirusa w Hiszpanii kontynentalnej. W ostatnich dniach największe emocje wywołał znaczny wzrost liczby zachorowań w północnych Włoszech. Dziewięć zgonów zanotowano w Lombardii, a dwa w Wenecji Euganejskiej – te dwa regiony na północy są ogniskami koronawirusa. Liczba osób zarażonych w całym kraju wynosi 322, a w ciągu niecałej doby zmarły cztery osoby.

Wrocław: Lotnisko wdrożyło procedury związane z zagrożeniem koronawirusem

Władze wrocławskiego lotniska podkreślają, że służby lotniskowe współpracują z głównym inspektorem sanitarnym i powiatowym inspektoratem sanitarnym, ze służbami państwowymi i z przewoźnikami lotniczymi.

Monitorujemy sytuację, śledzimy komunikaty i stosujemy się do aktualnych zaleceń. Na lotnisku od początku zagrożenia koronawirusem działają procedury, które regulują postępowanie w przypadku pasażerów, którzy zgłaszają złe samopoczucie i podejrzewają u siebie zakażenie koronawirusem – powiedział dyrektor Portu Lotniczego Wrocław Jarosław Wróblewski.

Dodał, że procedury zostały rozszerzone na pasażerów przylatujących do Wrocławia z północnych Włoch. Port Lotniczy Wrocław obsługuje dwa połączenie lotnicze z tamtym rejonem – rejsy do Mediolanu-Bergamo, które są realizowane w każdy poniedziałek i piątek, i do Bolonii – w każdą środę i niedzielę.

Pasażerowie tych lotów, jak podkreślił Wróblewski, jeszcze na pokładzie wypełnią karty lokalizacyjne, które będą przekazywane powiatowemu inspektoratowi sanitarnemu. Pasażerowie informowani są też o postępowaniu w przypadku zakażenia lub jego podejrzenia.

Następnie w strefie odizolowanej od pozostałych podróżnych są poddawani kontroli – zostanie im zmierzona temperatura. W przypadku niepokojących objawów – lotnisko poinformuje odpowiednie służby, które wdrożą dalsze procedury – dodał Wróblewski.