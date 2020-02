Jak mówi w rozmowie z oko.press Igor Tuleya, to "namacalny dowód na to, że Polska nie różni się od Turcji". Stwierdza, że z konsekwencjami za wydanie orzeczenia w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej, trzeba się było liczyć od początku.

Pewnie należę do szkodników, których należy wyeliminować – podkreśla Tuleya w rozmowie z portalem.

Wniosek o uchylenie immunitetu wniósł wydział wewnętrzny Prokuratury Krajowej, czyli specjalny wydział stworzony przez PiS do ścigania prokuratorów i sędziów. Uchylenie immunitetu umożliwi postawienie sędziemu zarzutu karnego niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień, za wydane 18 grudnia 2017 roku orzeczenie. Pod wnioskiem podpisał się Dariusz Ziomek, prokurator delegowany do pracy w Prokuraturze Krajowej z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Prokuratura Krajowa uważa, że Tuleya pozwolił bezprawnie na to, by dziennikarze wysłuchali go i nagrali. Wniosek zostanie rozpoznany 20 marca tego roku przez Izbę Dyscyplinarną przy SN przez Jacka Wygodę, który jest byłym prokuratorem związanym z IPN.

O tym, że taki wniosek jest, poinformowało na Facebooku stowarzyszenie sędziów Iustitia w środę wieczorem.

Jak twierdzi oko.press, wniosek o uchylenie immunitetu może być pretekstem do postawienia Tulei zarzutów karnych. Sędzia mocno angażuje się w obronę sądów i spotyka z obywatelami, a także krytykuje "dobrą zmianę" w sądach oraz obecnego ministra, czyli Ziobrę.