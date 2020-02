Jak podaje RMF FM wczesnym popołudniem do jednej z przychodni przy ul. Teligi przyszedł mężczyzna z raną kłutą pleców. 40-latek stracił przytomność, lekarze próbowali go reanimować, przewieziono go do szpitala. Mężczyzny nie zdołano jednak uratować.

W tej chwili policjanci szukają osoby lub osób, które mogły zaatakować 40-latka.