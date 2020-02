Alerty przed śliską nawierzchnią obowiązują w województwach: pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim.

IMGW prognozuje, że na tym terenie miejscami może dochodzić do zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Instytut przypomina jednocześnie, że w tych województwach temperatura powietrza wyniesie od -1 st. C do 0 st. C, a temperatura gruntu -2 st C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Przy ostrzeżeniu tym należy się spodziewać warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

W związku z zagrożeniem mogą się pojawiać m.in. utrudnienia w ruchu drogowym. Zalecana jest ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.