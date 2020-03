Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 983 hPa i będzie rosnąć.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na Przedgórzu Sudeckim przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Wysoko w Tatrach i Sudetach opady śniegu. Na Pomorzu przejściowo deszcz o natężeniu umiarkowanym, prognozowana wysokość opadów do 13 mm na Pomorzu Zachodnim. Temperatura maksymalna od 5 st.C na zachodzie i nad morzem do 9 st.C w centrum i 15 st.C na wschodzie Podkarpacia. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na Przedgórzu Sudeckim i Pogórzu Karpackim w porywach do 60 km/h, wysoko w górach do 80 km/h, głównie z kierunków południowych i zachodnich.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na Dolnym Śląsku rozpogodzenia. Opady deszczu, na zachodzie stopniowo zanikające. W dolinach karpackich nad ranem opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Na wschodzie Podkarpacia suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 0 st.C na zachodzie do 5 st.C na północnym wschodzie, w obszarach podgórskich od -2 st.C do 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, głównie z kierunków zachodnich.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie silniejsze, tu prognozowana wysokość opadów do 20 mm. W Bieszczadach opady deszczu przejdą pod koniec dnia w opady śniegu, w górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm. W pozostałej części Karpat i w Sudetach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st.C, 5 st.C na południu do 8 st.C na północy. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich, w górach umiarkowany i dość silny, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 st.C. Wiatr słaby, okresami wzmagający się do umiarkowanego, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Temperatura minimalna 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, przejściowo porywisty, zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 8 st.C. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni.