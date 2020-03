W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach wychowankowie wraz z wychowawcami Internatów Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedleckiej 6a i Kresowej 7 zostali objęci kwarantanną – poinformowano we wtorek na stronach internetowych powiatu polickiego.

Decyzja spowodowana jest podejrzeniem obecności koronawirusa i będzie obowiązywała do wykluczenia jego obecności – wynika z informacji powiatu. W internatach przebywa łącznie ponad 200 wychowanków i wychowawców.

Zarząd powiatu w Policach podjął także decyzję o odwołaniu zajęć szkolnych w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i zamknięciu wszystkich obiektów szkolnych.

Z internatu szkoły w Policach na oddział dziecięcy do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie trafiły w nocy i rano trzy osoby – poinformowały służby prasowe szpitala. Przyjechały one do szpitala z wysoką gorączką.

Obecnie w szczecińskim szpitalu przy ul. Arkońskiej z podejrzeniem koronawirusa przebywa łącznie sześć osób.