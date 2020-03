Pociąg jechał z Kołobrzegu do Krakowa.

- Potwierdzam, że na Dworcu Centralnym prowadzona jest interwencja służb na wniosek podróżnego – mówi w rozmowie z dziennik.pl Katarzyna Grzduk, rzecznik PKP Intercity.

Wiadomo, że pasażer najpierw zadzwonił pod numer alarmowy zaniepokojony stanem współpasażera, potem poinformował o tym fakcie konduktorów.

Na miejsce natychmiast wezwano służby, które sprawdzają stan pasażerów - pociąg został uziemiony, podróżni pozostali w środku.

Alarm ma związek z objawami, które są podobne w przebiegu koronawirusa.

Na obecnym etapie bliższych szczegółów nie ujawniono. Jedna z pasażerek napisała tylko, że podróżni czekają teraz na nowy pociąg.

Chwilę później na stronie infopasazer.intercity.pl, pojawiła się informacja, że zatrzymany na Dworcu Centralnym w Warszawie pociąg odjechał ze stacji z opóźnieniem. Opóźnienie przyjazdu do Krakowa to ok. 100 minut.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych, ale eksperci oceniają, że dane te mogą być zawyżone, bo wielu osobom z lekkim przebiegiem najpewniej nie wykonano badań laboratoryjnych, gdyż mogli się nie zgłosić do lekarzy.

Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhanie, stolicy prowincji Hubei, gdzie sprzedawano m.in. dzikie zwierzęta.