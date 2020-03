Jak wynika z komunikatu MZ pacjentka to "osoba w sile wieku", która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Pacjent z Warszawy jest osobą młodą, która wróciła w ostatnim czasie z Włoch.

Hospitalizowany we Wrocławiu starszy mężczyzna, u którego stwierdzono zarażenie koronawirusem, jest w ciężkim stanie – powiedziała rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Urszula Małecka. Trafił on do szpitala w piątek.

Według informacji ze szpitala, mężczyzna zaraził się od osób z rodziny, które przyjechały do niego z USA. Bliscy pacjenta zostali objęci nadzorem służb medycznych.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przebywa jeszcze 26-letni mężczyzna zarażony koronawirusem. Ten pacjent jest w bardzo dobrym stanie - powiedziała Małecka.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, z powodu zarażenia koronawirusem w Polsce hospitalizowanych było w niedzielę wieczorem 11 osób.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.