Zakażony pracownik Frontexu trafił do szpitala zakaźnego w Warszawie. Agencja poinformowała jednak, że biuro nie zostanie zamknięte. O komentarz poprosiliśmy więc właściciela wież B i C Warsaw Spire - firmę Ca Immo.

"Nie możemy mówić za naszych najemców, więc nie skomentujemy decyzji Frontex" - tłumaczy w mailu do redakcji rzeczniczka Ca Immo, Susanne Steinböck. "Jako właściciel nie możemy zamknąć budynku albo biur najemców, chyba że dostaniemy oficjalne polecenie władz" - dodaje. "Nasza rola ograniczy się więc do działań prewencyjnych. Poinformujemy najemców o zasadach bezpieczeństwa, zalecanych przez Sanepid, WHO i resort zdrowia" - wyjaśnia więc rzecznik. Zapewnia też, że "zgodnie z zaleceniami władz" firma zapewni odpowiedni sprzęt dezynfekujący, zwiększy częstotliwość sprzątania i ograniczy "niepotrzebny ruch dostawców i usług" w budynku.

Warsaw Spire B to budynek o 15 piętrach i powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wśród najemców jest m.in. BNP Paribas Security Services.