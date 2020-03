Zdajemy sobie sprawę, że głównym celem pozwów - które przecież są strategią bardzo często stosowaną akurat przez tę organizację - jest efekt mrożący. Chodzi o zastraszenie nas, o zastraszenie innych ludzi - mówiła w TOK FM Paulina Pająk, współautorka "Atlasu Nienawiści", psycholożka i wykładowczyni akademicka.

To dostępna online mapa. Cały czas na bieżąco aktualizowana. Bo mapa jest tylko częścią tego, co robimy. Cały czas zbieramy dane do wykazu, monitorujemy samorządy, sprawdzamy, gdzie przygotowane są tzw. uchwały przeciw ideologii LGBT czy też inne dyskryminujące akty prawne - mówiła Pająk.

Ordo iuris twierdzi, że tworząc taką mapę "na podstawie fałszywych przesłanek" naruszone zostało dobre imię i reputacja samorządów.