W trakcie wtorkowej sesji rady miasta Solarski powiedział, że od środy zawieszone zostaną zajęcia w miejskich placówkach oświatowych. Zamknięte mają zostać także m.in. miejskie instytucje kultury, obiekty sportowe i zoo.

O decyzji poinformowaliśmy wojewodę wielkopolskiego, niewykluczone, że wkrótce takie decyzje będą podjęte w całej Polsce. Być może dmuchamy na zimne, ale profilaktyka jest łatwiejsza od późniejszego leczenia, co pokazuje sytuacja we Włoszech. Tam osoby starsze często zarażały się koronawirusem od dzieci, które chorobę przechodziły bezobjawowo i przekazywały dziadkom. Przykład włoski pokazuje, że lekceważenie koronawirusa przynosi złe efekty. Trzeba mu przeciwdziałać jak najwcześniej i my będziemy to robić - powiedział.

Solarski przewodzi powołanemu przez prezydenta miasta Zespołowi ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Poznania.

W związku z przekazaną na sesji informacją czasowo przestała działać miejska strona poznan.pl. We wtorek przed południem m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych miasto poinformowało, że władze miasta rekomendują zamknięcie placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych. Jak podkreślono, decyzję podjęto, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Władze miasta zaznaczyły, że ostateczną decyzję podejmą dyrektorzy szkół.

Dyrektorzy dostaną szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące sugerowanych zasad postępowania zarówno wobec uczniów, jak i nauczycieli – powiedział cytowany w komunikacie wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.

Miasto przypomniało, że w niedzielę weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem. Daje ona prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przysługującego rodzicom w przypadku zamknięcia szkół i przedszkoli z powodu epidemii. Zasiłek jest przyznawany maksymalnie na 14 dni i na takich zasadach, jak zasiłek opiekuńczy, jaki rodzice mogą dostać w przypadku nagłego zamknięcia szkoły.

Prawdopodobnie zamknięte na dwa tygodnie zostaną również miejskie instytucje kultury, baseny, lodowiska czy zoo. Organizowane przez miasto imprezy masowe zostaną przesunięte na późniejsze terminy. Miasto apeluje do przedsiębiorców, by unikali imprez masowych i skupisk ludzi.

Badania nowego patogenu wskazują, że osoby starsze są bardziej narażone na chorobę wywoływaną koronawirusem. Dlatego zastępca prezydenta zaapelował do poznańskich seniorów o – na ile to możliwe – pozostawanie w domu. "Jeśli to możliwe, organizujmy pomoc sąsiedzką dla seniorów. Pracujemy już z organizacjami pozarządowymi, które mogłyby pomóc najstarszym mieszkańcom miasta w robieniu zakupów. Projekt jest obecnie w przygotowaniu. Będziemy na bieżąco informować poznaniaków i poznanianki o wszystkich poczynaniach" – podał Solarski.

W poniedziałek, 10 marca, potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Poznaniu. Osoba zakażona, kobieta z województwa wielkopolskiego, trafiła na oddział zakaźny poznańskiego szpitala miejskiego z objawami poważnego zapalenia płuc. Wcześniej przebywała w szpitalu w Puszczykowie. Stan pacjentki jest na bieżąco monitorowany.