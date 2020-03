Jak podała "Gazeta Wrocławska" pobity mężczyzna to pochodzący z Chin kucharz, który od wielu lat mieszka we Wrocławiu. W przeszłości został nagrodzony przez prezydenta Rafała Dutkiewicza za promowanie Wrocławia, jako miejsca przyjaznego obcokrajowcom.

"Gazeta Wrocławska" opisała, że Chińczyk został zaatakowany przez grupę młodych osób w pobliżu restauracji, w której pracuje. Napastnicy najpierw mieli go opluć, a potem pobić. Mężczyźnie pomógł jeden z przechodniów.

Jak przekazał PAP Dariusz Rajski z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu policjanci prowadzą czynności pod kątem naruszenia nietykalności osobistej i spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu. Z pobiciem mielibyśmy do czynienia, gdyby grupa osób była w to zaangażowana, natomiast od mężczyzny policjanci przyjęli zawiadomienie, że nieznany mu sprawca naruszył jego nietykalność, kilkukrotnie go uderzył – powiedział Rajski. Dodał, że policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia sprawcy tego czynu.