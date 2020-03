Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hPa i będzie rosnąć.

W Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe także burze. Na północnym wschodzie prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 9 st. C, 10 st. C na północy do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami silny, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 80 km/h na południu kraju, na pozostałym obszarze do 95 km/h, na północnym wschodzie do 100 km/h, nad morzem do 110 km/h. W Tatrach porywy wiatru do 120 km/h, na szczytach Sudetów do 130 km/h.