Interwencje dotyczą przede wszystkim usuwania drzew i gałęzi powalonych przez silny wiatr. Strażacy mają najwięcej pracy m.in. w Szczecinie, a także w powiatach: kamieńskim, goleniowskim, polickim, stargardzkim i kołobrzeskim.

Podczas wichury poszkodowana została m.in. ciężarna 22-latka ze wsi Otok w pow. gryfickim, na którą spadło drzewo. Z informacji pogotowia wynika, że kobieta z urazem wielonarządowym została przetransportowana do szpitala. Poszkodowany w tej samej wsi został też 25-letni mężczyzna. Do szpitala trafił z urazem głowy i ręki.

W Kamieniu Rymańskim drzewo spadło na ok. 20-letniego mężczyznę, który doznał urazu nogi i żeber, ma też potłuczone plecy - został odwieziony do szpitala. Na obserwacji znalazł się także ok. 50-letni mężczyzna, który był w samochodzie, na który spadło połamane drzewo w Górzycy.

Silny wiatr uszkodził także dach na kościele mariackim w Szczecinku. Strażacy prowadzili tam prace zabezpieczające.

IMGW wydał dla Zachodniopomorskiego ostrzeżenie o silnym wietrze z zachodu, który może wiać z prędkością od 35 do 50 km/h, a w porywach do 90 km/h. Lokalnie wiatr może osiągnąć prędkość do 100 km/h. Ostrzeżenie obowiązywało pierwotnie do godz. 18 w czwartek, ale zostało przedłużone do godz. 20. Stopień zagrożenia oceniono na 1 w trzystopniowej skali.

Silny sztorm prognozowany jest także na Bałtyku - wiatr południowo-zachodni w środkowej i zachodniej części strefy brzegowej może wiać z prędkością od 8 do 9 st., a w porywach do 10 st. w skali Beauforta. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia w skali trzystopniowej.