Jak poinformowało biuro rzecznika prasowego gdańskiego sądu, wobec Michała L. orzeczono także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną w jakikolwiek sposób oraz zakaz zbliżania się do niej na odległość krótszą niż 50 metrów przez okres 15 lat.

Reklama

Sąd wydał także wobec kapłana zakaz zajmowania wszelkich stanowisk i wykonywania wszelkich zawodów, i działalności związanych z wychowywaniem, edukacją i leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na zawsze. Ksiądz ma również zapłacić koszty procesu.

Prokuratura zarzuciła mężczyźnie doprowadzenie pokrzywdzonej przemocą do obcowania płciowego za co, grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Proces duchownego toczył się od połowy grudnia ub. roku z wyłączeniem jawności.

Ksiądz został zatrzymany we wrześniu 2019 r. Zdaniem śledczych, do gwałtu doszło dwukrotnie w 2011 r. Pokrzywdzona miała wtedy 17 lat. Michał L. był wówczas wikariuszem w parafii Matki Bożej Bolesnej na gdańskich Stogach. Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane w 2018 r. zawiadomieniem osoby, której pokrzywdzona opowiedziała o zdarzeniach.

Dekretem biskupa Michał L. jest zawieszony w obowiązkach kapłana. Przebywa w areszcie.