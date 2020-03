Chodzi o pasażerów 13 połączeń z Białobrzegów do Warszawy, Goszczyna, Grójca i Starej Błotnicy; z Warszawy do Grójca, z Grójca do Radomia, Białobrzegów, Zbroszy oraz Goszczyna do Białobrzegów i ze Zbroszy do Grojca. Dokładne informacje na temat kursów można znaleźć na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białobrzegach.

Reklama

Zgłoszenia można dokonać, dzwoniąc pod numer tel. 48 613 23 60 lub 513 491 979 w Białobrzegach lub do właściwej stacji Sanepidu zgodnie z miejscem zamieszkania lub czasowego pobytu. Jak podają lokalne media, zarażoną osobą jest kierowcą autobusu PKS Grójec. 43-letni mieszkaniec pow. białobrzeskiego jest obecnie leczony na oddziale zakaźnym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Lekarze określają jego stan jako dobry.