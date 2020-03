- Wydałem polecenie prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu. Powołał zespół, którego zadaniem jest analizowanie takich sytuacji, i zawsze, kiedy uznamy, że dochodzi do popełnienia przestępstwa oszustwa bądź innego przestępstwa określonego w Kodeksie karnym, będziemy z całą stanowczością reagować. Nie możemy pozwolić na to, żeby przestępcy żerowali na ludzkiej krzywdzie, lęku, niepewności - powiedział we wtorek Ziobro w TVP Info.Jak zaznaczył, ludzie chcąc zapewnić sobie i swojej rodzinie poczucie bezpieczeństwa, często "w desperacji są gotowi za to płacić duże pieniądze i pojawiają się osoby, które z niskich pobudek, bezwzględnie, cynicznie chcą to wykorzystywać". - Dlatego powstał zespół w PK, którego zadaniem jest monitorowanie tej sytuacji. Za każdym razem, kiedy będziemy mieli sygnały wskazujące, że doszło do konkretnego przestępstwa, będziemy z całą stanowczością prowadzić śledztwo i pociągać takie osoby do odpowiedzialności karnej - zapowiedział Ziobro.

Jak sprecyzowano w komunikacie na stronie PK, do zadań prokuratorskiego zespołu będzie należało koordynowanie prowadzonych w prokuraturach śledztw związanych z nadużyciami gospodarczymi związanymi z koronawirusem oraz zagrożeniem epidemicznym i dotyczących na przykład sprzedaży bez uzasadnienia ekonomicznego - po zawyżonych cenach - towarów, w tym artykułów spożywczych, leków, artykułów medycznych i środków dezynfekcyjnych.

Sprawy, którymi zajmie się zespół, będą mogły również odnosić się do oszustw dotyczących rzeczywistej wartości, jakości i przydatności nabywanych towarów, oszustw internetowych polegających na wyłudzaniu pieniędzy pod pozorem zagrożenia epidemicznego, oszustw polegających na dezinformacji co do działania służb sanitarnych, kontrolnych i ochrony porządku publicznego państwa oraz kwestii zawierania niekorzystnych umów poprzez wykorzystywanie trudnego położenia pokrzywdzonych.

W skład zespołu wchodzą prokuratorzy z Prokuratury Krajowej. "Zespół będzie analizować informacje o prowadzonych w prokuraturach postępowaniach w celu oceny charakteru i skali tego rodzaju przestępczości" - zapowiedziała PK.

Zadaniem powołanej grupy prokuratorów - jak przekazano - będzie też wyznaczanie kierunków śledztw oraz ocena zasadności podejmowanych w nich czynności procesowych, w tym przyjmowanych kwalifikacji prawnych i stosowanych środków zapobiegawczych. Celem pracy zespołu jest m.in. ujednolicenie praktyki poszczególnych postępowań i podwyższenie ich skuteczności.