Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa warmińsko - mazurskiego i podlaskiego, części województw: północno-wschodniej mazowieckiego, powiatu bialskiego w woj. lubelskim, północnej i środkowej części kujawsko-pomorskiego oraz środkowej i południowej w woj. pomorskim.

Synoptycy ostrzegają, że na tych terenach przewiduje się wystąpienie przymrozków od godz. 22 w czwartek do godz. 8 w piątek. Lokalnie - na ter. woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego - temperatura spadnie do -1 st. C, a przy gruncie do -3 st. C, a na pozostałym obszarze spadnie do -3 st. C, a przy gruncie do -6 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza ono, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.