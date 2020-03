"Na nagraniu widać, jak grupka dzieci ubliża kobiecie. Jeden z chłopców rzucił w jej kierunku gałęzią, drugi plastikowym talerzem, kolejny pojemnikiem z napojem" – poinformował w piątek oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie Marcin Józwik.

Informacje o zamieszczonych na portalu społecznościowym filmach policja otrzymała w czwartek. Policjanci analizujący nagrania ustalili, że agresja dzieci skierowana była wobec pochodzącej z Wietnamu 59-letniej kobiety, mieszkającej od kilku lat w Łukowie.

Do zdarzenia doszło prawdopodobnie w czwartek na jednej z ulic tego miasta. Policjanci ustalili też personalia małoletnich. Józwik powiedział PAP, że to grupa sześciu osób. To chłopcy w wieku od 10 do 14 lat - zaznaczył. Jak dodał, zabezpieczone przez policjantów materiały zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Łukowie, który będzie m.in. ustalać wszystkie okoliczności tego zdarzenia.