Jesteśmy polskim producentem pełnej gamy profesjonalnych produktów do dezynfekcji przeznaczonych dla szpitali. W obecnej sytuacji występuje krytyczny niedobór surowców do produkcji. W swoich magazynach mamy ich na najbliższych kilka dni. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę potwierdzonych zakażeń oraz stan zaopatrzenia placówek medycznych, łatwo można sobie wyobrazić, co oznacza dla nas wszystkich ta wiadomość - alarmuje Przemysław Śnieżyński, prezes spółki Medisept i farmaceuta. - Codziennie odbieramy rozpaczliwe telefony od kilkuset szpitali i firm obsługujących je w zakresie dezynfekcji.

Zdaniem Śnieżyńskiego sytuację można jeszcze uratować, ale konieczne są zdecydowane decyzje władz, a w szczególności rządowego zespołu zarządzania kryzysowego ds. koronawirusa.

Mamy już zgodę URPL na produkcję z polskich surowców zastępczych o tej samej jakości i właściwościach, co środki certyfikowane, jednak ten surowiec zniknął z rynku - jeżeli mamy dostarczać certyfikowane produkty dezynfekcyjne do szpitali, to konieczna jest pomoc w zabezpieczeniu nam dostaw spirytusu oraz zwolnienie z akcyzy dezynfekcji produkowanej na potrzeby szpitali. Naszym celem jest, przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych, podtrzymanie produkcji na dotychczasowym poziomie. Nasza maksymalna miesięczna wydajność wynosi ponad 7 mln litrów - mówi prezes Mediseptu. - Mam nadzieję, że władze uruchomią szybką ścieżkę rozwiązywania tego problemu, ponieważ za kilka dni zakład po prostu zatrzyma produkcję.

Medisept Sp. z o.o. jest w 100% polskim producentem kompleksowych rozwiązań w zakresie higieny i dezynfekcji. Od 25 lat dostarcza produkty dla sektora profesjonalnego: służby zdrowia, przemysłu i firm sprzątających, a od niedawna oferuje produkty dla klienta detalicznego. Spółka wytwarza produkty biobójcze do rąk i powierzchni zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji PLWMiPB. Zarząd firmy stanowią prezes (farmaceuta) Przemysław Śnieżyński oraz wiceprezes (lekarz epidemiolog) Waldemar Ferschke.