Jak powiedział w piątek PAP Dyrektor Śródmiejskiego Centrum Klinicznego - rzecznik prasowy Piotr Gołaszewski, jeden z lekarzy pracujący na oddziale gastrologicznym w czwartek w późnych godzinach wieczornych poinformował telefonicznie, że ma dodatni wynik testu na obecność koronawirusa.

Przeanalizowaliśmy, kto miał z nim kontakt. Na szczęście to jest niewielka grupa osób. Pozostają pod obserwacją. Sprawę skonsultowaliśmy też z sanepidem – przekazał PAP Piotr Gołaszewski.

Podkreślił, że placówka nie zostanie zamknięta oraz, że wdrożyła wewnętrzne procedury bezpieczeństwa związane za zagrożeniem koronawirusem. Wprowadziliśmy już wcześniej środki ostrożności. Czekamy na decyzję sanepidu – zaznaczył Gołaszewski.

Poinformował również, że oddział, na którym pracował lekarz, nie przyjmuje nowych pacjentów, a także, że przyjęcia planowe w placówce są zawieszone od tygodnia. Gastrologia jest w tej chwili zawieszona w swoim działaniu. Gdyby ktoś musiałby zostać do nas przyjęty na gastrologię, to zostanie przekierowany do innego szpitala – zaznaczył.

W zeszłym tygodniu Mazowieckie Szpital Bródnowski poinformował w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej, że w związku z pandemią koronowirusa udzielanie specjalistycznych porad ambulatoryjnych zostaje wstrzymane do odwołania.

Z dniem 16 marca wstrzymane zostały również do odwołania planowe przyjęcia do Oddziałów Szpitala oraz Oddziałów dziennych i rehabilitacyjnych – czytamy w komunikacie oraz zapisy na zabiegi endoskopowe w warunkach szpitalnych i odwiedziny chorych.

Ze względu na dobro naszych Pacjentów prosimy rodziny oraz inne osoby o uszanowanie zakazu odwiedzin. Decyzja dotyczy wszystkich Oddziałów Szpitala – zaapelowała placówka.