SANEPID UTRUDNIA LEKARZOM POBIERANIE BADAŃ, ŻEBY POBRAĆ BADANIE TRZEBA MIEĆ ZGODĘ DYREKCJI.... TO JEST JAKIŚ ŻART !!! Na wyniki czeka się kilka dni.

Wiem co się dzieje w Pomorskich Szpitalach i nie tylko, to się dzieje w całej Polsce ! To jest dno, drżenie o własne stołki, polityczne lizusostwo, głupota urzędników . To co do mnie dochodzi od moich znajomych pracujących w całej Polsce to woła o pomstę do nieba. To będzie kosztować życie wielu pacjentów i personelu. Śmieszne.....bardziej boicie się o swoje stołki niż życie....To jest jakaś farsa , ściema, improwizacja, głupota, bezmyślność i kiedyś mam nadzieje za to odpowiecie! - pisze Dorota Szlosowska na Facebooku.

Zmuszacie ludzi do misji samobójczych !!! Ta telewizyjna propaganda sukcesu nijak się ma rzeczywistości - twierdzi we wpisie.