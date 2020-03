IMGW prognozuje w powiatach cieszyńskim i żywieckim wystąpienie w nocy i rano opadów śniegu, miejscami powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm.

W Bielsku-Białej oraz w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim IMGW prognozuje lokalnie spadek temperatury minimalnej od niedzieli do środy do -9 st. C, a przy gruncie do -15 st. C, natomiast w czwartek i piątek do -3 st. C, a przy gruncie do -7 st. C. Temperatura maksymalna w niedzielę i poniedziałek około 1 st. C, we wtorek około -2 st. C, w środę około 0 st. C, a w czwartek około 7 st. C.

IMGW ostrzega, że w 32 powiatach województwa śląskiego, przymrozki mogą potrwać do czwartku. Mogą być nimi dotknięte powiaty oraz miasta: będziński, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, Częstochowa, częstochowski, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, gliwicki, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański i Żory.

Prognozuje się w nich lokalnie spadek temperatury minimalnej od niedzieli do środy do -6 st. C, a przy gruncie do -10 st. C, natomiast w czwartek do -1 st. C, a przy gruncie do -4 st. C. Temperatura maksymalna w niedzielę i poniedziałek ok. 2 st. C, we wtorek ok. 4 st. C, w środę ok. 7 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza ono, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.