W Ministerstwie Sprawiedliwości opracowany został projekt noweli ustawy o zwalczaniu koronawirusa, która umożliwi działanie wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy np. z powodu kwarantanny dany sąd zostanie całkowicie zamknięty”, podaje RMF.FM.

Dokument zakłada też, że 20 tys. więźniów mogłoby być objętych dozorem elektronicznym, a nie przebywać w więzieniu. Dotyczy to tych, którzy mają "orzeczony wyrok nie wyższy niż półtora roku”.

Ci, którzy mają wyrok krótszy niż 3 lata, mogliby poprosić o przerwę w odbywaniu kary na czas epidemii.

"Chodzi o zdrowie, koszty oraz o to, by nie doszło u nas do więziennych buntów, które teraz obserwowane są na całym świecie. (…) Ministerstwo proponuje także zawieszenie biegu wszelkich terminów: o zasiedzenie, na odwołania i zażalenia”.