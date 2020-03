Ks. Borzęcki zmarł w szpitalu w Puławach we wtorek o godz. 5.30. Mogę potwierdzić, że zmarł ks. Henryk Borzęcki. Pod koniec ubiegłego tygodnia wykryto u niego koronawirusa – powiedział ks. Maciołek.

Ks. Borzęcki trafił początkowo do szpitala w Chełmie z powodu problemów z oddychaniem. 18 marca wykryto u niego koronawirusa i przewieziono go do szpitala zakaźnego w Puławach.

Ks. Borzęcki miał 68 lat. Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze Lubelskiej z rąk Biskupa Lubelskiego Bolesława Pylaka 14 czerwca 1981 r. Posługiwał w parafiach w Józefowie, Dzierzkowice, Wilkowie, parafii św. Józefa w Lublinie, Siedliszczu i Białopolu.

Ks. Borzęcki jest druga osobą zmarłą zarażoną koronawirusem w Lubelskiem. Dotychczas w regionie stwierdzono w sumie 48 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.