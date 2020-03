W poniedziałkowy wieczór rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube poinformował o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w Ostrowie Wlkp.

To 17-latek, który wrócił z Austrii do kraju jeszcze przed zamknięciem granic i dlatego – jak wyjaśnił dyrektor powiatowego sanepidu Andrzej Biliński – nie kwalifikował się do obowiązkowej kwarantanny.

- Szybki kontakt z nim i z jego mamą pozwolił na śledzenie stanu zdrowia, który był zadowalający – powiedział dyrektor ostrowskiego sanepidu.

Mimo braku typowych objawów dla koronawirusa, czyli gorączki, kaszlu i duszności, postanowiono pobrać wymaz. Badania wykazały zakażenie.

- Sytuacja zdrowotna 17-latka była nietypowa, bo objawy były wyjątkowe: zaburzenia zmysłu węchu i smaku – poinformował dyrektor Biliński.

Dodał, że osoby z otoczenia zakażonego, które zostały objęte kwarantanną, także zostaną przebadane.